Orkestra eşliğinde türküler ve Dans Antalya DOB sahnesinde

00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı eserin librettosu ise Fatih Şanal'a ait. Eseri ise, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetiyor.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere, Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu dansları ile eşlik edecek.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen müzikalin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinden temin edilebilecek.