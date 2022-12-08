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Orman işletmesi arazözü devrildi: Orman işçileri ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 orman işçisi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 orman işçisi yaralandı.


Kaza, Sırtköy Mahallesi Akarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halinde olan Yücel Tuncer idaresindeki 07 L 3473 plakalı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, yağmurdan kayganlaşan yolda araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, arazözde bulunan 5 orman işçisinden Ahmet Yıldız ve İdris Bal hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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