Orman Kütüphanesi açılmak için gün sayıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark'ta bin 500 metre kare alana kurulan içinde 7 masal evi ve 1 hobbit evinin bulunduğu açık hava temalı ‘Orman Kütüphanesi'nin 10 Haziran'da Antalyalıların hizmetine kazandırılacağını söyledi.

Kepez Belediyesi, Dokumapark'a 3. Kütüphaneyi kazandırıyor. Kepez'e 2023 yılında 16 kütüphane sözü veren ve ilçenin dört bir yanına kütüphaneler kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark'a kurulan Orman Kütüphane de incelemelerde bulundu. Dokumapark'ta Bin 500 metre kare alana kurulan içinde 7 masal evi, 1 hobbit evinin bulunduğu açık hava temalı Orman Kütüphanenin 10 Haziran da açılacağını bildiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokuma şahane projelerle muhteşem bir yaşam alanı oldu. Sadece Kepezliler için değil, Antalyalılar için, Antalya'ya şehir dışından gelen misafirlerimiz içinde son derece önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Dokumapark'ın ne ucu, nede sonu var. Dokuma'nın üçüncü kütüphanesini orman alanının içerisine kurmak istedik. Güzel bir orman kütüphanesini 10 Haziran'da açacağız” dedi.

“Kepez'in dört bir yanına kütüphane”

“Bu kütüphane çocuklarımızı, gençlerimizi, bilgiyle donanmak isteyen herkesi doğada kitap okuma, ders çalışma zevkinin tamda merkezine çekecek.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü,” Bu bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Kepez'in dört bir yanını kütüphanelerle donatırken, Antalya gibi muhteşem bir doğası olan bir şehirde, doğanın içinde kitap okuma ders çalışma konforunu da herkese yaşatmalıydık. O düşünceyle geliştirdiğimiz Orman Kütüphanesi, gerek ders çalışma bakımından, gerek okuma bakımından, gerekse de farklı yerlerde gezip doğayla buluşmak bakımından çok büyük avantaj ve fırsat Her üç beklentiyi karşılayacak olması muhteşem bir duydu Sadece kitap değil, sadece okuma öğrenme değil, sadece ders çalışma değil, biz hemşehrilerimize kaliteli bir yaşamın kapılarını aralamak istiyoruz. Akdeniz'in muhteşem ikliminde, Antalya'nın güzel havasında, Dokuma ile buluşturmak istiyoruz “ diye konuştu.

“Orman Kütüphanede neler var?”

Kültür ve sanat adası Dokumapark'ta bin 500 metre kare alana kurulan açık hava kütüphanesi temalı Orman Kütüphanesi'nin içinde 7 adet masal evi ve 1 adet hobbit evi bulunuyor. Açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen açık hava kitaplıkları, şık aydınlatmasıyla masalsı bir ortam kitap ve doğaseverleri bekliyor.