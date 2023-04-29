Orman muhafaza memur adaylarına Survivor gibi sınav

Orman muhafaza memuru olabilmek için başvuran adaylar, Antalya'da zorlu parkurlarda mücadele veriyor.

2023 Yılı 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınavı Antalya'da gerçekleştiriliyor. 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde yapılan sınavda aday hem sözlü hem de uygulamaları sınavlarda zorlu parkurlarda mücadele veriyor. Survivor yarışlarını aratmayan sınavda adaylar, başarılı olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Sınav sonrası başarılı adaylar orman muhafaza memuru olacak.

Türkiye geneli Orman Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru için, aralarında kadınların da bulunduğu 2 bin 555 aday müracaat etti. Sınavlar eş zamanlı olarak Adana, Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla'da 27 Nisan 2023 ile 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılıyor.