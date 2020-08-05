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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınına büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınına büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı Sarısu mevkiindeki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangına 6 arazöz, 2 helikopter, 25 yangın işçisi ve 4 teknik elemanla müdahale edildi. Ekiplerin havadan karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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