Orman yangınlarına ilk müdahale "Air Tractor" tipi uçaklarla 10 dakikaya düşecek

Her yaz onlarca yangının çıktığı Antalya'da muhtemel bir yangına karşı tüm hazırlıklar tamamlandı. Antalya'da orman yangınlarında kullanılmak için üzerinde "Türkiye yüzyılına nefes" yazılı "Air Tractor" tipi 6 uçak hazır bir şekilde bekletiliyor. Yeniden dizayn edilen 4 uçak göllerden ve denizden su alarak yangına kısa surede müdahale edecek. Hedef yangına ilk müdahaleyi 10 dakikaya düşürmek.

Antalya Orman Böle Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesi ile birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamdı. Bu çerçevede 2'si kiralık olmak üzere toplam 6 tane üzerinde "Türkiye yüzyılına nefes" yazılı"Air Tractor" tipi uçaklar Türk Hava Kurumu Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezinde hazır bir şekilde bekletiliyor. Bir yandan da uçakları kullanacak olan Türk pilotlar yabancı pilotlardan eğitim almaya devam ediyorlar. 4 uçak ise yangınlara daha kısa surede müdahale etmek için yeniden tasarlandı. Tasarımla 4 uçak yangın yakınında bulunan göllere ve denize inerek hızlı bir şekilde su alıp yangına müdahale edecek. Bu hedefle yangına ilk müdahalenin 10 dakikada yapılması hedefleniyor.

“Biz 45 bin kişilik büyük bir aileyiz”

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, “Biz 12 ayı yangın mevsimi olarak görüyoruz. Çünkü ülkemizin her yerinde her mevsim yangın çıkabilir. Biz yangınla mücadeleyi 3 aşamada yürütüyoruz. Birinci aşamada yangını önleme aşaması, ikinci aşamada yangınla mücadele, son aşamada ise yangın sonrasında yangından zarar gören alanların tekrar ormanlık alan haline getirilmesidir. Biz kış ayı boyunca bilgilendirme çalışmalarına katılıyoruz. 45 bin kişilik büyük bir aileyiz. Özellikle Antalya'da yangınların önlenmesi anlamında büyük gayretler ortaya koyuyoruz. Bu anlamda Türkiye'de tek Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi Antalya'da bulunuyor. Hem genel müdürlüğümüzün hem de bölge müdürlüğümüzün tüm kadrosu burada kış boyunca eğitim alıyor. 12 ay yangınla yaşıyoruz. Mayıs ayı yangınların arazilerde fiilen başladığı zamandır. Ekim ayına kadar mücadele ediyoruz” dedi.

“Bu 15 dakikanın altına duştu, 12 dakikalara yaklaştık”

Antalya Bölge Müdürlüğünde 2 bin 500 çalışanın olduğunu belirten Dikici, “Bu işçilerimizden en az bin tanesi mevsim boyunca 24 saat yangın nöbeti tutuyorlar. 100 tane yangın izleme noktamız var, nerede yangın çıkarsa ona müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Bun yıl da hazırlıklarımızı tamamladık, eğitimlerimizi bitirdik. Arazilerimizde yangın önleme şeritlerimiz var. Bilgilendirme faaliyetlerimizi yerine getirdik. Bundan sonra çıkacak yangınlara müdahale için hazır bekliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü yangına ilk müdahaleyi 15 dakikanın altına düşürülmesi için bir hedef belirlemişti. Bu 15 dakikanın altına düştü, 12 dakikalara yaklaştık. Hedefimiz 10 dakikadır. Bunun için hızlı hava araçlarına ihtiyacımız var. Bu çerçevede genel müdürlüğümüz çalışmalara hava filosundan başladı. Bu yıl itibariyle 59 tane helikopter var. Uçaklarımız ile kendi filomuzu kurmaya başladık. Bu yıl 4 tane “air truck” uçak alındı. Bunların pilotları da Türk olarak yetiştiriliyor. Antalya'da 6 tane uçağımız olacak, 2 tanesi kiralıktır” dedi.

“Toplam 84 tane hava aracımız oldu”

Yangınlara 10 dakikadan kısa surede müdahalenin hedeflendiğini belirten Dikici, “12 tane yeni arazöz geldi. İşçi alımlarımızı yaptık, alınan 5 bin işçinin eğitimi tamamlandı. Eksiklerimizi tamamladık, yangınlara hazırız. Toplam 84 tane hava aracımız oldu. 8 tane İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ülkemizi havadan gözlüyoruz. 45 tane kulemiz var, bunları aktif hale getirdik” sözlerine yer verdi.

“Manavgat'ta 2021 yılında çıkan yangın 500 atom bombasının oluşturacağı etki kadar enerji çıkardı”

Vatandaşları da uyaran Dikici, “Yangınları en aza indirmemiz lazım. 2021 yılında büyük bir felaket yaşadık. Antalya'da tarihinde böyle hava olayı görülmedi. İklim değişikliği ile mücadelede orman varlığımızı arttıracağız. Mutlaka korumamız gerekir. Bu herkesin görevidir. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan eliyle çıkıyor. Biz toplumu bilgilendireceğiz. Bu sayıları düşürmemiz gerekiyor. Geçen yıl Antalya'da yangın sayısı 200'un altına düştü, yangın sayısı düşünce yanan alan sayımız da düştü. Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Mayıs ayından Ekim sonuna kadar ne olursa olsun dışarıda ateş yakmayalım. Manavgat'ta 2021 yılında çıkan yangın 500 atom bombasının oluşturacağı etki kadar enerji çıkardı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yangınları büyümeden söndürme gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Uçaklar çok hızlı, çok kısa surede mesafe gidebiliyorlar”

Orman Genel Müdürlüğünün yeni yüzyılda kendi filosunu oluşturmak için harekete geçtiğini belirten Dikici konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sadece Antalya'da 240 tane havuz yaptık. Helikopterlimiz her 5 kilometrede bir su kaynağına ulaşmasını istiyoruz. Uçaklarımız “air truck” denilen uçaklardan. Bu uçaklarımız göletlerden ve denizlerden su alabilecek. Uçaklar çok hızlı, çok kısa surede mesafe gidebiliyorlar. 3 ton su alıyorlar, 6 uçağımız 18 ton suyu kısa surede yangının üzerine bırakacak. 9 tane helikopterimiz var. Yangın mutlaka karadan söner, bunu da unutmamak lazım. Antalya'da bu yıl 9 tane söndürme helikopterimiz görev yapacak. Bunların 2 tanesi 10 ton su atar, diğerleri 2.5 ton su atacak. Bir tanesi gece uçuşu için gelecek. 4 kendimizin 2 tane de kiralık uçağımız var.”