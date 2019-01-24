Ormana'ya turist akını

Antalya'nın İbradı ve Akseki bölgesinde 2018 yılında bir önceki yıla göre yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 62 artış olduğu ve 2017 yılında 25 bin turist ağırlanırken geçtiğimiz yıl bu rakamın 40 bin ziyaratçiye ulaştığı bildirildi. Ziyaretçilerin öncelikli uğrak yeri ise özellikle düğmeli evlerin bulunduğu Ormana mahallesi oldu.

5 yıl önce alternatif turizmin başladığı bölgede 2017 yılında günübirlik ve konaklamalı 25 bin turist ağırlayan işletmeler 2018 yılı içerisinde ise 40 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ile Turist sayısını bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katladı. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa ülkelerinden yabancı misafirlere ev sahipliği yapan Ormana bölgesi yerli turistlerin de gözdesi oldu. Bölgede alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven " Her geçen yıl yerli ve yabancı misafir sayımızı arttırıyoruz. Yerli misafirlere ise Düğmeli Evler'i ve kültürümüzü tek tek anlatıyoruz. Akseki ve Ormana bölgesinde bulunan müzelerimizi gezdiriyoruz. Ayrıca Eynif Ova'sında sayıları 800'ü bulan yılkı atlarını da görme fırsatı buluyorlar" dedi.

Bölgede devam eden düğmeli ev restorasyon çalışmaları tamamlandığında bahar ayından itibaren günübirlik ve konaklamalı turistlerle bu yıl hedef 50 bin turist olarak belirlendi.