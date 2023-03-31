Ormanda yaralı bulunan kartal koruma altına alındı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yaralı olarak bulunan kartal, koruma altına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, çevre ve doğal hayatın korunması çerçevesinde Kemer ilçesi Tahtalı Dağı ormanlık alanda yaralı ve uçamaz halde bir kartala rastlanıldı. Koruma altına alınan kartal, tedavisinin ardından doğal ortamda salınması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.