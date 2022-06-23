İhlas Haber Ajansı

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Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor

Antalya’da kayıp emlakçı için ormanlık alanda yapılan aramalar sırasında bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da kayıp emlakçı için ormanlık alanda yapılan aramalar sırasında bir erkek cesedi bulundu.


Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi ormanlık alanında yürütülen kazı çalışmalarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgeye gelen cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu. Çalışmaların devam ettiği alanda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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