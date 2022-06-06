Ormandan torbalarca çöp çıktı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, çok sayıda endemik bitkinin doğal yaşam alanı olan Obruk ormanında temizlik yaptı. Gün boyu devam eden temizlikte 42 çöp torbası doldu.

ASSİM'de sivil toplum kuruluşu ve gönüllünün bir araya gelerek kurduğu Çevre Platformu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kentin Lara bölgesinde bulunan ve bölge sakinlerinin terk edilmişliğiyle ‘Hayalet Orman' adını verdiği Obruk ormanında çevre temizliği yaptı.

‘Çevremize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz' sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, platform üyesi derneklerinin yanı sıra Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK), Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOSK), Ukrayna Ailesi Derneği, Antalya Gönüllüleri, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri de katıldı.

Temizlik öncesi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi ve ANTOK Başkanı Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, Antalya endemik bitkileri arasında olan ‘Lara Çöveni' ya da diğer ismiyle Lara Gelini bitkisi hakkında bilgi verdi. Obruk ormanının bu bitkinin yayılış alanı olduğunu belirten Doç. Dr. Deniz, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği gerçeği altındaki dünyada doğaya ne kadar sahip çıkmamız, bunu yeni nesillere aktarmamız gerektiği, tehlike ve tehdit altında bitki ve hayvan türleri yapılması gerekenleri aktarmaya çalıştık” diye konuştu.

Çevre temizliğine katılanlar, bilgilendirmenin ardından Obruk ormanına dağıldı ve birçok endemik bitkinin doğal yaşam alanı olan ormanda temizlik yaptı. 3'üncü sınıf öğrencisi Selma Daldal, çok sayıda sigara atığı ve kapak toplandığını belirtirken “Doğa hepimizin sadece birimizin gibi kirletemeyiz” dedi. Gün boyu devam eden temizliğin ardından 42 çöp torbası dolusu atık toplandı.