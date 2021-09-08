Ormanlık alan ve saksıdaki kenevir üretimine jandarma baskını

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alan ve saksıda 169 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Haspınar Mahallesi'nde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları çalışmada ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Alınan izinlerin ardından yapılan operasyonda 169 kök kenevir bitkisi, bin 10 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli R.D.'nin ikametinin bahçesindeki çiçek saksıları içinde de kenevir bitkisinin ekili olduğu belirlendi. Gözaltına alınan R.D., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ekipler ise ormanlık alan içindeki kenevir bitkilerini tek tek yolarak imha edilmek üzere götürdü.