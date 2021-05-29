Ormanlık alana uyuşturucu tarlası baskını: 1 tutuklama

Antalya'da ormanlık alanda uyuşturucu ekildiği ihbarını alan Jandarma, 238 kök hint kenevirine el koydu. gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Etler mahallesinde ormanlık alan içerisinde, kenevir yetiştirildiği bilgisi Serik İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Ormanlık alan içerisinde yapılan araştırmada 238 kök kenevir bitkisi ekili olduğu ve bu bitkileri sulamak için plastik bidonların bulunduğu tespit edildi.

Bölgede yapılan detaylı araştırmada 238 Kök kenevir bitkisi, 24 adet 20 litrelik su bidonu, 1 Adet 750 litrelik su varili ,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet cep telefonu, 50 metre damlama hortumu ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken gözaltına alınan B.L. isimli şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak maksadıyla yasadışı kenevir ekimi yapma suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.