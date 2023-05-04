Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi Manavlı mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2 arazöz, 2 tanker, 1 acil müdahale aracı ve 17 personelle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangında bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.