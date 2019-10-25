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Örnek mahallesine yeni muhtar evi

Örnek Mahallesi Muhtarlığı, Manavgat Belesiyesi tarafından yenilendi.


Manavgat Belediyesi, mahalle halkının daha çağdaş ve modern bir ortamda hizmet alababilmesi amacıyla Örnek Mahallesi Muhtarlığını yeniledi. 31 Mart seçimlerinde aldığı oylarla Manavgat'ın tek bayan muhtarı olan Örnek Mahallesi Muhtarı Melek Şahin, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle halkı adına emeği geçen herkese teşekkür etti.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise Örnek Mahallesi Muhtarlılğı'nın kent halkına daha çağdaş, modern bir ortamda ve hızlı bir şekilde hizmet edebilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade ederek, “Örnek Mahallemiz için belediyemizce yaptırdığımız modern muhtar evimiz hizmete açıldı. Yeni muhtar evimiz, kentimizin tek kadın muhtarı Melek Şahin'e ve tüm mahalle halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhtar evlerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

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