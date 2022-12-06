Örtü altı domateste ikinci hasat başladı

Örtü altı sebze ve meyve deposu Antalya'da hasat devam ediyor. Domates üretiminin yoğun olduğu Aksu ilçesinde sebze ve meyveler yurt içinde ve yurt dışından talep görüyor. 32 bin dekarda üretilen domateslerin ikinci hasadı yapıldı. Domates üreticisi Ali Çite, satışların durgun olduğunu söyledi.

Aksu İlçesi Çamköy Mahallesi'nde üreticilik yapan Ali Çite, “5 dekar alanda kokteyl domates üretimi yapıyoruz. Satışlarımız şu an durgun. Kalite bozulmasın diye topluyoruz. Şu an 12 TL'den satış yapıyoruz. Beklentimiz 15 TL" dedi.

İkinci hasatlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çite, “Bu hafta ikinci hasatımızı yapıyoruz. Sabah 07.00'de seraya giriyoruz. Akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Çocuktan fazla iyi bakıyoruz mahsullerimize. İlk hasatta kök başına 300 gram ürün aldık. İkinci hasatta 400 gram. Her toplamada gittikçe bu sayı artar. Yıllık hasat, kök başına 5 kilo almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

24 yıldır üreticilik yaptığını belirten Çite, “Domateslerimizi serada kendimiz paketliyoruz. Hale gidip beklemiyoruz. Komisyoncumuza bu şekilde teslim ediyoruz. Manavlar, pazarcılar ve oteller alıyor. Üreticilik keyifli bir meslek. İsteyerek ve severek yapıyoruz. Beklentimizin altına düşünce fiyatlar, enerjimiz düşüyor. Maliyetlerimiz yüksek” dedi.