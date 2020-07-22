İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oruç Reis'e eşlik edecek gemiler Kaş'a geldi

Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak Oruç Reis’e, destek vermek için gönderilen kruvazör ve fırkateyn gemileri Kaş ilçesine geldi.

Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak Oruç Reis'e, destek vermek için gönderilen kruvazör ve fırkateyn gemileri Kaş ilçesine geldi.


Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı için dün bu bölgede Türkiye tarafından NAVTEX ilan edildi. Türkiye'nin Navtex ilan etmesinden sonra Kaş bölgesinde sabah saatlerinde sakinlik bozuldu ve Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait Kruvazör ve fırkateyn gemileri bölgeye intikal etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.