Oruçlu itfaiye erlerinin alevlerle mücadelesi

Antalya'da işçilerin kendisini dışarı attığı, yavrulu bir köpeğin de alevler arasından son anda kurtulduğu ve bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği mobilya atölyesindeki yangın güçlükle söndürüldü. Yangında oruçlu bir itfaiye erinin, kendisine ikram edilen ayranı kabul etmeyip "Bana su verin" diyerek kendini serinletmesi, itfaiye erlerinin ne zor şartlar altında çalıştığını gözler önüne serdi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Defne Sokak'taki bir mobilya atölyesinde saat 11.30 sıralarında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler bir anda atölyenin deposunda bulunan mobilyalara sıçrarken, içerideki işçiler yangına müdahale etmek istedi ancak büyümesini önleyemedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında işçiler kendilerini dışarıya atarken, içeride bulunan anne köpek ile yavruları işçiler tarafından dışarıya son anda çıkartıldı.

“Oruçluyum, ayran vermeyin”

İtfaiye erlerine işçiler ve çevredeki vatandaşlar da yardımcı olurken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Sedyeyle arkadaşları tarafından yangın bölgesinden çıkartılan itfaiye erine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen itfaiye erinin daha önceden vücudunda bulunan yanıklar dikkat çekti. Çevredekiler, alevlere müdahale eden erlere zehirlenmemeleri için ayran verirken, Alper Hapencioğlu ismindeki itfaiye erinin ayran yerine su istemesi dikkat çekti. "Oruçluyum" diyen Hapencioğlu, "Gerçekten çok zor" diyerek suyla elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı. Tüm bu görüntüler, itfaiye erlerinin Ramazan ayında ne zor şartlarda çalıştığını gözler önüne serdi.

Öte yandan yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.