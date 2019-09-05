"Örümcek Adam" lakaplı başpehlivan Gökmen başarıya doymuyor

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına güreş tutan Örümcek Adam, son olarak Manisa Kula Güreşleri'nde üst üste 3 defa birinci oldu. 2017 ve 2018 yıllarındaki gösterdiği başarıyı bu sene de devam ettiren Serhat Gökmen, final müsabakasında rakibi Hüseyin İyican'ın sırtını yere getirdi. Güreş sezonunu Manavgat Er Meydanı'ndaki 1'inciliğinin ardından, Zonguldak- Kozlu, Tokat - Erbaa, 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ordu - Kumru Güreşleri, Balıkesir - Edremit Gece Güreşleri, Samsun - Termede Güreşleri ve Manisa Kula Güreşleri'nde birincilik elde ederken, Kütahya - Domaniç Güreşleri, Balıkesir- Havran Seyit Onbaşı Güreşleri, Çanakkale - Çan Halilağa Güreşleri'nde ise ikinci oldu. Rakip tanımayan Serhat Gökmen, Ordu - Ünye, Ordu- Gülköy, Samsun- Alaçam, Tokat Yağlı Pehlivan Güreşleri, Muğla - Seydikemer, Muğla- Milas, ve Balıkesir - İvrindi Güreşleri'nde ise üçüncü olarak kürsüde Manavgat Belediyesi'nin başpehlivanı olarak yerini aldı.

Elmalı güreşlerine de hazır

Tarihi Kırkpınar Edirne Yağlı Güreşleri'nden tarih olarak daha eski olduğu belirtilen ve bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında 667'ncisi düzenlenecek olan Elmalı Yağlı Güreşleri'nde de aynı başarıyı yakalamak için hız kesmeden antrenmanlarına devam eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in başpehlivanı Serhat Gökmen, aldığı ödül ve dereceleri Manavgat Belediyesi ve Manavgat halkı adına aldığını belirtti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başpehlivan Serhat Gökmen'in Manavgat'ı ata sporunda en iyi yerlerde temsil ettiğini ifade etti. Sözen, “ Örümcek Adam lakaplı başpehlivanımız bu seneki bütün müsabakalarında tüm gücüyle, halkımız ve Manavgat Belediyemiz adına mücadele etti. Bu inanç ve azim başarı olarak geri döndü. Başpehlivanımızın Elmalı Güreşleri'nde de göğsümüzü kabartacağına inancımız tam. Bizlere ve Manavgat halkına bu mutluluğu yaşattığı için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.