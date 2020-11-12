OSB Başkanı Ali Bahar, ANTİAD'ı konuk etti

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) yönetimi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. OSB Başkanı Ali Bahar, bölgeyi eğitim ve teknoloji kampüsüne dönüştürmek için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

OSB Başkanı Ali Bahar, ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Yıldız, yönetim kurulu ve dernek üyelerinden oluşan heyeti konuk etti. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda heyete, Başkan Bahar ve Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından son 5 yılda hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

“Devletimize en güzel pası vermek için çabalıyoruz”

Ürettikleri hizmet ve projelerde bir pasör gibi davrandıklarına dikkat çeken Başkan Bahar, “Bizim yönetim mantığımızda başkan ve yönetim kurulu santrafor değil, pasördür. Gol kralı olmak için değil, asist kralı olmak için çalışır. Gol kralı olması gereken sanayicidir, üyedir, kanun yapıcıdır, devlettir. Bizler sanayicilerimize daha iyi imkanlar, daha iyi hizmetler sunarsak, yani sanayicimizi başarıya taşıyacak zemini hazırlarsak onlarda son vuruşu gole çevirebilirler. Keza Devletimize de sahadaki sorunları ve çözüm önerilerini en objektif şekilde aktarabilirsek, yani doğru pası verirsek kanun, yönetmelik ve düzenlemelerin en doğru şekilde yapılmasını sağlarız. Biz bu mantıkla çalışıyoruz, Antalya OSB'yi bu vizyon ile yönetiyor, sanayicimize ve devletimize en güzel pası vermek için çabalıyoruz” dedi.

Eğitim ve dönüşüm

ANTİAD Başkanı Yıldız'a bölgede başlattıkları eğitim seferberliği ve dönüşüm ile ilgili bilgiler veren Bahar, “Teknik Kolejimizin modernizasyon ve tadilat işleri büyük bir hızla devam ediyor. Mayıs ayında tamamlanmış, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde hizmet girmiş olacak. Teknopark inşaatımızda aynı hızla devam ediyor. 2021 yılsonuna kadar yapımını tamamlayıp Antalya'nın hizmetine sunacağız. Teknik kolej öğrencilerimiz, Teknoparkımızdaki bilim insanları ve hemen yanı başımızdaki Antalya Bilim Üniversitesindeki akademisyenler ile öğrencilerin sürekli etkileşimde bulunacağı bir yapı kuruyoruz. Antalya OSB'yi bir eğitim ve teknoloji kampüsüne dönüştürme idealimize adım adım yaklaşıyoruz. ANTİAD'ın değerli başkan ve yönetimi gibi Antalya'nın ve Antalyalıların daha iyi şartlara sahip olması için emek veren kişi ve kuruluşlarımızın da desteği ile bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Antalya ekonomisi lokomatif olacak”

Başkan Bahar'a Patara Yılı tablosu hediye ederek ev sahipliği için teşekkür eden ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız da Antalya'nın pandemi sonrasında en hızlı büyüyen şehir olacağını belirterek “ANTİAD ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi birlikte çalışma azmini teyit etmektedir. Antalya'daki bütün paydaşların pandemi sonrası sürecin yaralarını sarmak için iş birliği içinde olması gerekiyor. Pandemi sonrası Antalya ekonomisi, Türkiye'nin lokomotifi olacaktır” şeklinde konuştu.