OSB Başkanı Bahar: " Bayrak as takımına sahip çık"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye Kupasını kazanıp Antalya'yı Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan Antalyaspor için destek çağrısı yaptı. Başkan Bahar, tüm Antalyalıları kulüp tarafından başlatılan Bayrak Kampanyasına katılmaya davet ederken, şehrin kırmızı-beyaz renkler ile süslenmesinin takıma hem moral hem de maddi destek sağlayacağını söyledi.

On üç maçlık yenilmezlik serisine Türkiye Kupası finalistliğini de ekleyen Fraport TAV Antalyaspor, Antalyalılara üçüncü bir sevinç yaşattı. Mustafa Yılmaz Başkanlığındaki Antalyaspor Yönetimi, çok kısa bir sürede kulübün finansal sorunlarını çözüp UEFA Kulüp Lisansını alarak, takımın Türkiye Kupasını kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmesine imkan sağladı. Kulübün UEFA Kulüp Lisansı alabilmesine engel olan ihtilaflı dosyaları sonuca bağlayan yönetim, Antalyaspor'un UEFA'da mücadele etmesi için gerekli tüm finansal şartları yerine getirmekle kalmadı kulübün transfer engelini de kaldırdı.

Takımına sahip çık Antalya

Mustafa Yılmaz başkanlığındaki Antalyaspor'un yeni yönetiminde 8 Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayici bulunduğunu, bu nedenle Antalyaspor'un elde ettiği her yeni başarının Bölgede ayrı bir yankı bulduğunu belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Bugün yönetiminde birbirinden değerli 8 Antalya OSB sanayicisi olan Antalyaspor'umuzun ard arda elde ettiği başarılar, göğsümüzün bir nebze daha fazla kabarmasına vesile olmaktadır. Antalyaspor, hiç şüphesiz kentin en değerli markasıdır. Antalyalı olsun olmasın, bu şehirde yaşayan, bu şehirde iş, aş ve aile sahibi olmuş herkes, gerektiğinde Antalyaspor'a gereken desteği sağlamakla mükelleftir. Çünkü Antalya sahip olduğu değerler ile Antalya'dır ve Antalyaspor en kıymetlimizdir. Antalyaspor yönetimi, uzun bir süredir var olan finansal sorunları özverili çalışmaları ile çok kısa bir sürede çözüme kavuşturarak takıma Avrupa vizesini kazandırmıştır. Akreplerimizin de Türkiye Kupası final maçında cansiperane bir mücadele sergileyip, Antalyalılara Türkiye Kupası sevincini yaşatacaklarına adımız kadar eminiz. Kulüp yönetiminin kampanya sloganında da belirttiği gibi ‘Bugünden sonra kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe, tek vücut olarak final yürüyüşümüz başlamıştır.' Finale sadece takım olarak değil şehir olarak hazırlanmalı, takımımıza sahip çıkıp destek olmalıyız” dedi.

Başkan Bahar, tüm Antalyalıları, kulüp tarafından başlatılan Bayrak Kampanyasına katılmaya davet ederek kentin cadde ve sokaklarının kırmızı-beyaz ile süslenmesinin Türkiye Kupası finali öncesi takıma hem büyük bir moral hem de maddi kazanç sağlayacağını belirtip, herkesin en az bir bayrak alarak evine, aracına veya iş yerine asmasını istedi.