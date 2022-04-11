OSB Başkanı Bahar: “Bölgesel teşvikler ilçeler bazında verilmeli”

İller bazında verilen bölgesel teşviklerin revize edilerek, ilçeler bazında derecelendirilmesini talep eden Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Antalya'nın pilot il olarak seçilmesi halinde, kentin örnek bir dönüşüm modeli oluşturabileceğini söyledi.

Yatırımcılara yönelik çeşitli teşvik imkanları sağlayan Yatırım Teşvik Sisteminin, detaylı boyutunu oluşturan Bölgesel Teşvik Uygulamasında köklü bir revizyon yapılması gerektiğini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, bölgesel teşviklerin iller yerine, ilçeler bazında derecelendirilmesinin, ülke ekonomisinin kalkınmasında, çok daha verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti. İlçeler bazında derecelendirilmiş Yeni Bölgesel Teşvik Sistemi için Antalya'nın en uygun pilot il olacağını söyleyen Bahar, “19 farklı ilçesinde tarımdan turizme, sanayiden sağlığa kadar birbirinden farklı onlarca katma değeri bünyesinde barındıran Antalya gibi bir zenginliğin, tek bir başlık altında değerlendirilip derecelendirilmesi, günün ve geleceğin ihtiyaçları açısından renove edilmesi gereken bir uygulamadır” dedi.

“Ekonomiye ivme kazandırır”

Bölgesel teşviklerin lojistik, iklim, enerji, GES yatırımları, stratejik ürünler gibi dünyadaki rekabetçiliğimizi artıracak ve ön plana çıkaracak bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Bahar, “Elmalı, İbradı veya Gazipaşa neden direk ihracat yapan, markalaşmış, global bir ilçe olmasın? ‘Antalya bizim için şehirden öte bir ülkedir' derken, biz Antalya'mıza bu katma değeri kazandırmayı amaçlıyoruz. Ülkelerden ziyade, şehirlerin ön plana çıktığı günümüzde, şehirlerin ilçeler bazında değerlendirilmesi, güçlü olan yanlarının daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Antalya, genel yapısı itibariyle 1. Bölgede yer alsa da Kaş ile Elmalı farklı potansiyele ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan, dolayısıyla da ülke ekonomisine birbirlerinden farklı alanlarda değer katan iki büyük zenginliğimizdir. Gazipaşa'nın potansiyeli ile Akseki'nin potansiyeli aynı değildir. Burada terzi işi bir konsantrasyona ihtiyaç vardır. Bu iki ilçe lokal bazda incelenip derecelendirilse ve ilçeye özel hazırlanmış bir plan dahilinde teşvik alsa, inanıyoruz ki hem ilçe hem de ülke ekonomisinde gözle görülür bir ivmelenme olacaktır” şeklinde konuştu.

“Devlete pas”

Türkiye'nin 81 ilini 6 farklı bölgeye ayırıp değerlendirmenin, fotoğrafa uzaktan bakmakla eş değer olduğuna dikkat çeken Bahar, “Günümüz teknolojileri, elimizdeki imkanlar ve jeopolitik fırsatımız fotoğrafı daha da yakınlaştırıp, detaya inmemizi mümkün kılmaktadır. Asırlık bir geçmişe sahip Devlet deneyimimiz, kurumlarımız bu planlamayı yapabilecek her türlü imkana ve insan kıymetine sahiptir. Güçlü Türkiye'nin yolu buradan geçmektedir. Fakat böylesi bir planlama seçilmiş bir şehirdeki, tek bir merkezden yapılmamalıdır. Her şehir, kendi kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa bir çalışma yürüterek kendi analizini kendi yapmalı, güçlü ve zayıf yanlarını tespit edip raporlamalıdır” ifadelerini kullandı.

“İlçeden dünyaya”

Bölge Yönetimi olarak, Antalya'nın 19 ilçesini sosyal ve ekonomik açıdan mercek altına alan bir çalışma hazırlayıp kitaplaştırdıklarını aktaran Bahar, “3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu eseri, şehrin tüm dinamikleri ile paylaştık. Bizler ortaya koyduğumuz vizyon ile ilçelerimize büyüteç ile baktık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla, daha da genişletilerek yapılacak ortak bir çalışma ile 19 ilçemize mikroskop ile bakabilir, Bölgesel Teşviklerin ilçeler bazında verilmesine olanak tanıyacak, örnek bir eseri ülkemize ve Antalya'mıza kazandırabiliriz. Böylece üretimimizi artırıp, gelecek planlarını daha doğru bir şekilde yapabilecek, daha doğru bir ön görüye sahip oluruz” diye konuştu.