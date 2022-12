OSBÜK tarafından yapılan OSB Yıldızları Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Antalya OSB firmaları istihdama sağladıkları katkı ile öne çıktı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen OSB Yıldızları Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırma çerçevesinde 12 farklı kategoride ilk 10'a giren 77 OSB firması ve kuruma 126 plaket verildi. Binlerce firmanın ticari performanslarının değerlendirildiği çalışmada ADOPEN, CW Enerji, Yaşatan Matbaacılık, Çağdaş Yaşatan Reklam, ve Ekolojik Tarım ilk 10'a girmeyi başaran Antalya OSB firmaları oldu. Ankara'da düzenlenen törende firma temsilcilerine ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız takdim etti.

İstihdama ve artışa ödül

Araştırma çerçevesinde OSB'lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firma ve OSB'lerde En Çok Stajyer İstihdamı Sağlayan Firma kategorilerinde ADOPEN, OSB'lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma kategorisinde CW Enerji, OSB'lerde İstihdamını En Çok Artıran Firma kategorisinde Yaşatan Matbaacılık, OSB'lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma kategorisinde Çağdaş Yaşatan Reklam, OSB'lerde Stajyer İstihdamını En Çok Artıran Firma kategorisinde Ekolojik Tarım ödül almaya hak kazandı. AGT, Göksu Global Gıda, Makro Tarım ve PORTİSAN'da ilk 100'e girme başarısını gösteren diğer Antalya OSB firmaları oldu. Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen, Müteşebbis Heyet Üyesi Canan Gürkan, Fatin Tapcı ve Bölge Müdürü İlhan Metin, törendeki yerlerine alarak bu anlamlı günde Bölge firmalarını yalnız bırakmadı.

Başkandan kutlama

Başarı elde eden Bölge firmalarını ilk elden kutlayan Başkan Vekili Hasanali Gönen, Antalya OSB firmalarının özellikle istihdam alanında öne çıkmasından ayrı bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Stajyer ve kadın istihdamındaki pozitif bakış açısının, hem ekonomik hem sosyolojik bakımdan çok sayıda katma değere sebep olduğuna dikkat çeken Gönen, Antalya OSB'nin kent ve ülke ekonomisine olan katkısının artarak devam edeceğini söyledi. OSB Yıldızları Araştırmasının sanayi sektörüne farkındalığı artırıp firmaları motive edecek örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Ödül kazanan firmalarımız nezdinde tüm Antalya OSB sanayicilerini kutluyorum. Üretmenin her geçen zorlaştığı bir dönemde, elde edilen her bir başarının göğsümüzü kabarttığını özellikle vurgulamak isterim. Sanayicilerimiz her koşulda elini taşın altına koymaktan geri durmadı, çalıştı, üretti, istihdam sağladı, katma değer üretti. Her birine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.