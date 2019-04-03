OSB'de 2019 eğitim programı başladı

Yılın Eğitim İnsanı Ödülü ise eğitimci Vahap Yılmaz'a verildi.

Antalya OSB Müdürlüğünün, bölgede üretim yapan firmalarda çalışan personeller için hazırladığı 2019 yılı eğitim programlarının lansmanı, OSB Atatürk Konferans Salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Mesleki, kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerinden oluşan eğitim programı hakkında bölge sanayicilerinin bilgilendirildiği lansmana, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İsmail Yüksek, OSB yönetim kurulu üyeleri kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Lansman kapsamında Yılın Eğitim İnsanı Ödülüyle birlikte 2018 yılında gerçekleşen eğitimlere aktif katılım sağlayan firma ve personelleri ile eğitmenlere teşekkür plaketi verildi. Lansmanda ayrıca yılın eğitim insanı ödülü verildi.

“8 dönemde verilen sertifika sayısı 7 bine ulaştı”

Lansmanda konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, OSB'nin Türkiye'de kendi konusunda bu eğitim programlarıyla bir ilki gerçekleştirdiğini ve ulusal anlamda hizmet sunmaya hazır bir marka değeri oluşturduğunu söyledi.

Sanayiciler için rakamların önemli olduğuna dikkat çeken Bahar, 2018 yılındaki eğitim programlarına ilişkin rakamları açıkladı. Bahar, “46 eğitim sunumu gerçekleştirdik. 43 eğitmen, 26 eğitim danışmanlık firmasının tedarikçiliği ile gerçekleşen bu eğitimlerimizde 107 kuruluşumuzdan 684 kişi katılmış, bin 514 sertifika verilmiştir. 8 dönem yapmış olduğumuz eğitimlerde vermiş olduğumuz sertifika da yaklaşık 7 binlere ulaşmıştır. Bu eğitimlerimiz sayesinde 8 dönem sonrasında hizmet içi eğitim tasarrufumuz 3 milyon Türk Lirası gibi önemli bir rakam olarak sanayicimize kazandırılmıştır. Ancak asıl önemli olan eğitimlerimizin ve niteliğinin verimliliğe olan katkısıdır. İşçi sirkülasyonunda ölçülmüş yüzde 17 gibi geriletmeyi başardığımız çalışan giriş çıkış mücadelemizde verimliliğe olan katkımız, bizim için en önemli katkı ve faydanın ölçülmesidir” dedi.

Meslek lisesi müjdesi

“Antalya bizim için şehirden öte bir ülkedir” diyen Bahar, “Denizinden kumuna, güneşinden tarımına, eğitimle bilimle, akılcı sanayisiyle havza mantığını getirme mantığında katkı sağlamaya büyük gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren 4 yıllık çabamız sonucu bünyemize dahil olacak meslek lisemizle hep beraber yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uysal: "Bilgisayarda takıldığımız her şeyi ortaokuldaki çocuğumuza soruyoruz”

Lasnmanda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, eğitimin önemine vurgu yaptı. Uysal, “Bugün ortaokul birinci sınıftaki çocuğun teknoloji merakını yönetemez durumdayız. Hem eğitim kurumundan daha çok fazla teknoloji biliyor hem ailesinden. Bilgisayarda takıldığımız her şeyi çocuklarımıza soruyoruz” diyerek, yetişkin bireylerin teknolojiyle ve bilgi üretiminde kendisini iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

Yılın eğitim insanı Vahap Yılmaz

Konuşmaların ardından yılın eğitim insanı ödülü, Başkan Uysal ve Ali Bahar tarafından eğitimci Vahap Yılmaz'a verildi. Lansmanda ayrıca, 2018 yılında gerçekleşen eğitimlere aktif katılım sağlayan firma ve personelleri ile eğitmenlere teşekkür plaketi verildi.