OSB'de Manavgat ekonomisini güçlendirecek sektörlere öncelik verilecek

MATSO ve Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise OSB'nin iyi planlanması ile kent ekonomisini bulunduğu yerden daha da yukarıya çıkaracağını belirtti.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Aralık Ayı Olağan Toplantısı Manavgat Kaymakamı ve Manavgat OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Abdulkadir Demir başkanlığında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. MATSO ve Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile Müteşebbis heyet üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manavgat Kaymakamı ve OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Abdulkadir Demir, OSB'nin ilçe ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirterek faaliyete geçmeden çok iyi bir fizibilite ve planlama çalışması yapacaklarını söyledi. Demir, “Manavgat'ın ihtiyacı olan ve diğer sektörlere katkı sağlayacak iş kolları konusunda iyi bir fizibilite yaparak güzel hizmetler yapmak istiyoruz” dedi.

“İyi bir planlama kent ekonomisini daha da yukarı çıkarır”

MATSO ve Manavgat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise OSB'de kurulacak iş kollarını kentin ekonomisine değer katacak sektörlere yönelik yapmayı hedeflediklerini belirterek kent ekonomisinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çok ciddi bir planlama ve fizibilite çalışması yapacaklarını söyledi. Güngör, tam olarak faaliyete geçmesi ile OSB'nin kent ekonomisini bulunduğu yerden daha da yukarıya çıkaracağını söyledi.

Manavgat ekonomisinin iki önemli sektörünün olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, “Bunlardan birisi turizm diğeri de son zamanlarda gelişme gösteren tarım” dedi. Kentin ihtiyaçları ve önemli sektörlerine katkı sağlayarak ekonomisini güçlendirecek iş kollarının belirlenmesinin önemine işaret eden Başkan Güngör, “Planlama ve fizibilite çalışmasını çok iyi yapmalıyız. OSB'de kurulacak tesislerin hem diğer sektörlere katkı sağlayacak hem de kent ekonomimizi güçlendirecek iş kolları olmalıdır” diye konuştu.

Manavgat OSB' nin faaliyete geçmesi ve iş sahalarının kurulması ile diğer sektörleri de bulunduğu noktadan daha da yukarı taşıyacağını ifade eden Başkan Güngör, tarımda ürünlerin işlenmesi için kurulacak tesisler ile turizme daha kaliteli ürünün daha da ucuza temin edileceğini söyledi. Toplantının ardından Müteşebbis heyet OSB yapılacak arazide incelemelerde bulunuldu.