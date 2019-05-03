OSB'ler Türkiye'nin üreten gücü haline geldi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize sanayi bölge müdürlerine yönelik düzenlenen, “OSB Mevzuatı Bilgilendirme Paneli”nin ikincisi Antalya'da gerçekleştirildi.

OSB Bölge Müdürlerine Şubat ayında yayımlanan OSB Mevzuatının getirdiği yeni düzenlemelerin anlatıldığı programda, ayrıca OSB'lerdeki ada-parsel bilgileri, parsel tahsis bilgileri, tüketim bilgileri gibi verilere ulaşılabilecek OSB Bilgi Portalı'nın lansmanı yapıldı.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Başkan Yardımcısı Ali Bahar, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Ünsal, Tahir Nursaçan, Mustafa Yağlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile OSB Bölge Müdürleri katıldı.

“Yatırımcıyı doğru yere yönlendirmeliyiz”

Toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü olduğunu ve bu gücü geliştirmek için çalıştıklarını anlattı. OSB'lerin çatı kuruluşu olan OSBÜK ile yakın çalışmalar yaptıklarını ve bundan duydukları memnuniyeti dile getiren Büyükdede, bakanlık olarak Türk sanayisinin gelişimi için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Büyükdede, OSBÜK tarafından çalışmaları tamamlanan ve OSB'lerdeki ada-parsel bilgileri, parsel tahsis bilgileri, tüketim bilgileri gibi verilere ulaşılabilecek OSB Bilgi Portalı'na da değinerek, şunları söyledi: “OSBÜK'ün çalışmalarını yürüttüğü OSB Bilgi Portalı, sanayimizin doğru gelişimi için çok kritik. OSB Bölge Müdürlüklerimizin bu portalı mutlaka güncel tutmaları gerekiyor. OSB'lerde elimizdeki boş parselleri, boş binaları, OSB'lerimizin elinde neler olduğunu bilmeliyiz. Ve özellikle boş parselleri yeni yatırımcılara tahsis ederek, üretim gücümüzü artırmalıyız. Ülkemizde toplam 300 bin hektar alanda sanayimiz var. Bunun tamamını kontrol etmek durumundayız. Türkiye'de girişimci bilgi sistemini çok iyi kurmamız, yatırımcıyı doğru yere yönlendirmeliyiz şart. İşte OSB Bilgi Portalı bunun için çok kritik önemde.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de, OSB Bilgi Sistemine atıfta bulunarak, “Doğru karar vermek iyi strateji için bilgi lazım. Bu anlamda OSB Bilgi Sistemi çok önemli” dedi.

OSB'ler için yeni dönem vurgusu

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, Türkiye'de şu anda 80 şehirde 329 OSB bulunduğunu, bu OSB'lerde üretim yapan 50 binin üzerindeki fabrikanın bir milyon 900 bin insana doğrudan istihdam sağladığını vurguladı. OSB'lerin Cumhuriyet tarihinin en başarılı üretim rejimi olduğunu ve OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte bu yapının rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını aktaran Kütükcü, “OSB'ler olarak yatırımcılarımıza tahsis ettiğimiz planlı sanayi alanları ile, verdiğimiz alt yapı-üst yapı hizmetleriyle Türk sanayisine hizmet ediyoruz. Ancak önümüzdeki dönem OSB'lerimiz için çok daha kritik. Önümüzdeki dönem sadece parsel tahsis eden değil, bunun ötesine geçen, sanayicilerimize finans gibi, ihracat gibi, yenilikçi üretim gibi alanlarda daha fazla destek veren bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından istişare bölümüne geçilerek, OSB'leri yakından ilgilendire imar, enerji, emsal, mesleki eğitim gibi pek çok konuda istişareler yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının temsilcileri OSB Bölge Müdürlerinin soruları yanıtladı.