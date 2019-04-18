Osman Berberoğlu hayatını kaybetti

Aynı zamanda DYP eski Antalya Milletvekili olan Osman Berberoğlu 70 yaşında hastalığa yenik düştü. Berberoğlu'nun yarın Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Davut Çetin'in mesajı

ATSO Başkanı Davut Çetin, Osman Berberoğlu'nun vefatıyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda" Geçmiş dönem Başkanlarımızdan çok kıymetli ağabeyim Osman Berberoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Antalya çok önemli bir değerini kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.Ailesi'nin, ATSO Ailemizin, Antalyamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.