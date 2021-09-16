Osman Gazi Kütüphanesi açıldı

Cumhuriyet'in 100. yılı için 16 kütüphane yapmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, 5. kütüphaneyi de, kitapseverlerle ve öğrencilerle buluşturdu.

Kepez Belediyesinin, Gaziler Mahallesi'ndeki sosyal tesisi Osman Gazi Semt Konağı'nda oluşturduğu kütüphane törenle hizmete açıldı. Semt kütüphanesi şeklinde tasarlanan Osman Gazi Kütüphanesi, 5 bin kitap kapasitesi, 108 kişilik çalışma salonuyla hizmet verecek.

“Kepez'e 16 kütüphane, milyonlarca kitap”

Kütüphaneler hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “16 farklı kütüphanenin 2 tanesi bu kütüphanelerin amiral gemisi olacak. Diğer 14 kütüphanemiz semt kütüphaneleri olarak hizmet verecek. Osman Gazi Kütüphanesi de semt kütüphanelerinden biri olacak. Allah izin verirse 2023'ün sonuna geldiğimizde Kepez'in 16 kütüphanesi ve bu kütüphanelerin envanterine kayıtlı milyonlarca kitabı olacak. Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini bu güzel şehri armağan etmeye hazırlanıyoruz. Gülveren Kütüphanesi, 1 milyondan fazla kitap kapasitesiyle önümüzdeki yıl şehre merhaba diyecek” dedi.

“16 kütüphanenin hikayesi”

16 kütüphanenin hikayesini anlatan Başkan Tütüncü, “Cemil Meriç Kütüphanesi'nde, beni çok hislendiren bir hadise yaşadım. Kütüphaneyi açtık. Bazı arkadaşlar, bu kütüphaneye gelen olmaz şeklinde yorumlar yaptılar. Ama biz, Cemil Meriç Kütüphanesi'nin iş yapan, topluma fayda sağlayan bir kütüphane olacağına inandık ve yolumuza devam ettik. Cemil Meriç Kütüphanesi, 100 binden fazla kitapla şu an şehrin en zengin kütüphanesi. Açılıştan sonra kütüphaneyi ziyaretimde sınavlarına hazırlanan bir delikanlı yanıma geldi. Bana, başkanım, bu kütüphanede her gün güzel, güzel ders çalışıyorum. Keşke, bu kütüphaneyi 1 yıl önce açsaydınız, ben de dersimi çalışıp, sınavlarımda daha başarılı olsaydım, dedi. Çocukla sohbet ettiğimde evinde kendisinin ders çalışmaya uygun bir ortamının olmadığını anladım. Bu hadise beni çok hislendirdi. Kütüphaneler, sadece kitap okunan bir yer değil. Kütüphaneler, aynı zamanda ders çalışılan yerlerdir. Kepez'de kalabalık nüfuslu aileler var. Kepezli çocuklar, kütüphaneler ile sıcacık bir ortamda ders çalışma imkânına sahip olsunlar istedik. İşte sebeple kütüphanelerimiz haftanın 7 günü saat 10.00'da akşam saat 22.00'ye'a kadar açık olacak. Kütüphanemizde binlerce kitap var. Sevgili yavrularımız, burada kitapla tanışsınlar, okumanın mutluluğunu yaşasınlar istiyorum” şeklinde konuştu.

“Mektubun gereğini yaptık”

Habibler İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerin kendisine bir mektup yazarak, mahallelerine kütüphane yapılmasını istediğini hatırlatan Başkan Hakan Tütüncü, “O mektubun gereğini yaptık. Habipler Okulumuzda okuyan öğrencilerimiz de burada kitaba kavuşacaklar. Metin Çiviler Anadolu Lisesi öğrencilerimiz de bu kütüphanemizde üniversite sınavına en güzel ortamda çalışabilecekler” dedi.

Başkan Tütüncü, diğer davetlilerle yapılan duanın ardından kurdeleyi keserek, kütüphaneyi hizmete açtı. Tütüncü, daha sonra misafirleriyle Osman Gazi Kütüphanesi'ni gezdi.

Açılış törenine Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Osman Gazi Semt Konağı'nda kütüphane ile beraber ilk kademe öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce derslerinde destekleme kursu da veriliyor.