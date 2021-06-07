Osmanlı'nın ilk ve döneminin en ileri teknolojisiyle donatılmış telsiz telgraf istasyonu müzeye dönüşüyor

Antalya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Taşınmaz Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, Batı Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler ve Kazı Başkanı Havva Işık ile birlikte Kaş Gelemiş'te devam eden tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan kablo ve telsiz teçhizatını yerinde inceleyen Cemil Karabayram, “Bu izler bizi tarihin derinliklerine götürecektir” dedi. Ayrıca, çalışmaların devam ettiği telsiz telgraf istasyonunun müzeye dönüşeceği öğrenildi.

1906 yılında Osmanlı Devletinin Afrika'daki toprakları ile haberleşmesini sağlamak üzere Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve dönemin en uzun telsiz-telgraf iletişim menziline sahip olan Patara Telsiz Telgraf İstasyonunun aslına uygun restore edilmesine yönelik başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışması ile tescilli kültür varlığı olan istasyon yapıları ilk günkü haline getiriliyor. Antalya Valiliği ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen projenin 7 ay sonra tamamlanması amaçlanıyor. Restorasyonu yerinde inceleyen Taşınmaz Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, İnşaat Mühendisi Mustafa Başkal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Tarihi izler ortaya çıktı”

Çalışmayı yapan kazı ekibine, bu değerleri ortaya çıkarmanın önemli olduğunu vurgulayan Cemil Karabayram, “Tarihin izlerini ortaya çıkarmak, o dönemin ruhunu ve yaşanmışlıklarını bu alanda yapılacak müzede sergileme açısından çok önemli. Her buluntunun hassasiyetle değerlendirilmesi gerekli” diye konuştu.

Kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Karabayram, elde edilen verilere göre buluntu yoğunluğunun çok fazla olduğunu, çalışma yapan ekibin adeta iğneyle kuyu kazarak ilerlediğini belirtti. Öte yandan, telsiz telgraf istasyonunun müzeye dönüştürüleceği aktarıldı.