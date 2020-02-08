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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Aygün'den AÜ'ye övgü

ÖSYM Başkanı Prof.

Dr. Halis Aygün, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti.


7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacak ‘2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı' için Antalya'da bulunan Dr. Halis Aygün, toplantı sonrası Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti. Üniversitenin başarıları, gelecek dönemde yapılacak proje ve çalışmalar hakkında bilgi aktaran Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kampüste kısa bir gezinti yapma fırsatı bulduğunu belirten Aygün de, Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'deki en güzel kampüslerden birine sahip olduğunu dile getirdi. Akdeniz Üniversitesi'ni yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Aygün, Rektör Ünal'a misafirperverliği için teşekkür ederek tüm üniversite çalışanlarına başarılar diledi.

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