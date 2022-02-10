Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında odalarında mahsur kalan otel çalışanları, itfaiye ekipleri tarafından pencerelerden alınarak kurtarıldı.

Aşağı Hisar Mahallesi 4533. Sokak'ta bir otel lojmanının 3. katında geçtiğimiz gün çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelerek yangını söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri, bir taraftan da mahsur kalan personelin kurtarılması için çalışma yürüttü. 3. kattaki bir otel çalışanı pencereye çıkarak yardım isterken, itfaiye görevlileri merdiven yardımıyla şahsı bulunduğu yerden aldı. Binada mahsur kalan 3 kişi, kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.