Otel servis otobüsüne servis midibüsü çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki otel servis otobüsüne arkadan gelen servis midibüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya Caddesi istikametinde sağ şeritten gitmekte olan 07 J 74552 plakalı otel servis otobüsüne, aynı istikamette seyir halindeki 07 J 74519 plakalı otel servis midibüsünün sol arka tarafından çarptı. Araçlarda büyük hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadı.