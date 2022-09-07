Oteldeki baca yangını korkuttu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 10 katlı 3 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki 3 yıldızlı bir otelin çatısında çıktı. Otelin dışından çatıya uzanan baca bölümünde alevlenmelerin olduğunu fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin bazıları merdivenlerden çatıya ulaşırken bir bölümü ise 10 katlı yüksekliğindeki çatıya açılan merdiven yardımıyla yangın yerine ulaştı. Soğutma işlemine başlayan ekipler, kesici aletler ile açtıkları baca içine köpük uyguladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, otelin misafirleri ise çalışmaları bahçeden izledi. Korkuya neden olan yangının, bacanın içinde oluşan kurumların temizlenmemesi sonucu çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan ekiplerin çatıdaki soğutma çalışması dron ile de görüntülendi.