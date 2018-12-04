Oteldeki çelik kasa hırsızı, işten çıkarılan çalışan çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelden gerçekleşen kasa hırsızlığını, otelde çalışırken 5 gün önce işten çıkarılan teknik personelin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Belek'teki bir otelin muhasebe odasında duran ve içinde otele ait evrakların bulunduğu küçük çelik kasa dün gece çalındı. Bu sabah gelen muhasebe çalışanları kasanın olmadığını fark edince durumu otel yetkililerine, onlar da polise bildirdi. Otele gelen Belek Polis Merkezi ekipleri otelin güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında hırsızlığı 5 gün önce oteldeki işinden çıkarılan teknik personel M.K.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. M.K.'yı takibe alan polis sabah saatlerinde şahsı Belek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadesinde çelik kasayı otelin ilerisindeki boş araziye götürüp açtığını söyleyen M. K., içinden para çıkmadığı sadece otele ait evrakların çıktığını ve kasayı bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını kaydetti.

Polis şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı incelemede ağzı açık kasayı ve yanındaki evrakları buldu.

M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan aynı kasadan 20 gün önce de 5 bin liranın çalındığı belirtilirken, olayın failinin bulunması için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.