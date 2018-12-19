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Otelin demir korkulukları olmayınca mazgallara dadandılar

Antalya’nın önemli turizm bölgelerinden Lara Turizm Yolu’nda yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgallar, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Antalya'nın önemli turizm bölgelerinden Lara Turizm Yolu'nda yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgallar, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Daha önce de dünyaca ünlü bir otelin altın sarısına boyanmış demir korkulukları çalınmıştı.


Olay, Aksu ilçesine bağlı onlarca 5 yıldızlı otelin bulunduğu Kundu turizm bölgesinde yaşandı. Bölgede bulunan Lara Turizm Yolu yanından geçen yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgallar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Demir mazgalların çalınması ile oluşan boşluklar ise yayalar için tehlike oluşturmaya başladı. Hırsızlar daha öncede bölgede bulunan 7 yıldızlı bir otelin altın sarısına boyanmış demir korkuluklarını çalmıştı. Hırsızlık olayları sonrası otel yönetimi tarafından bütün korkuluklar toplanmıştı. Mahallede yaşayan vatandaşlar bölgenin güvenlik kamerası ile 7/24 denetlenmesini istedi.

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