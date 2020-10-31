İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.Tedbir amaçlı müşteriler ve çalışanlar binadan çıkartılırken yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik itfaiye birimi ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası kazan dairesinde maddi hasar oluştu. Kazan dairesindeki duman kompresörle boşaltılırken çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.