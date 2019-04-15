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Otellerde israfın önüne geçilecek

Gıda israfını önleme ve bilinçlendirme platformu Turuncu Bayrak’ın üyeleri tarafından ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) ev sahipliğinde bir otelde seminer verildi.

Gıda israfını önleme ve bilinçlendirme platformu Turuncu Bayrak'ın üyeleri tarafından ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) ev sahipliğinde bir otelde seminer verildi. Seminerde, Türkiye'de yaşanan israfın önüne geçmek için 250 otelde Turuncu Bayrak Projesi'nin başlatıldığı belirtildi.


Turistik tesis personellerinin katıldığı seminerde, dünyada 820 milyondan fazla insanın açlık çektiği, insanlar için üretilen gıdaların 3'te 1'inin çöpe gittiği vurgulandı.


Turuncu Bayrak yetkilisi Ali Akgün, Türkiye'de yaşanan israfın önüne geçmek için 250 otelde Turuncu Bayrak Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Seminer sonrasında açıklama yapan ALTİD Başkan Yardımcısı Servet Şakiroğlu, “Özellikle Her şey Dahil Sistemi içinde büyük israf yaşanıyor. Seminerde birçok yöntem anlatıldı. Bunlardan biri de israf oluşturmayan otel misafirlerine küçük jestler yaparak diğer misafirler arasında farkındalık oluşturmak. Çok faydalı bir seminer oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

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