Otellerin artan pandemi maliyetini 'israf önleme uygulaması' karşıladı

Ulusoy Kemer Holiday Clup Otel Müdürü Volkan Yorulmaz, “Bizim en çok israfımız tabakta kalan yemekti. Bu uygulamayla beraber tabakta kalan yemekte ciddi bir azalma oldu ve yine ciddi bir israfı önledi” dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde turizme açılan oteller, belirlenen kurallar doğrultusunda müşterilerini ağırladı. Özellikle sosyal mesafe, maske, dezenfektasyon kurallarının ön planda tutulduğu otellerde self serviste yemeklerin otel personeli tarafından tabaklara konma şartı ciddi bir israfın önüne geçmiş oldu. Daha önce tatilcilerin tabaklarını tıka basa doldurmalarıyla gelen israf, uygulamayla birlikte otelin pandemi döneminde malzeme ve personel masraflarını karşılar hale geldi.

“Yüzde 10 katkı sağladı”

Ulusoy Kemer Holiday Clup Otel Müdürü ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, pandemi sürecinde yapılan uygulamaların sertifikasyon çerçevesinde olduğuna işaret etti. Büfelerde kendi personellerinin servis yaptığını ve bu uygulamayla ciddi bir israfın önüne geçtiklerini vurgulayan Yorulmaz, “Eskiden misafirlerimiz kendileri istedikleri kadar alıyordu, şimdi ise bu servisi bizim personellerimiz yapıyor. Bizim en çok israfımız tabakta kalan yemekti. Tekrar değerlendiremiyorduk. Dolayısıyla bu uygulamayla beraber tabakta kalan yemekte ciddi bir azalma oldu. Bu da ciddi bir israfı önledi. İşin totaline baktığımız zaman bizim personel maliyetlerimiz arttı. Bir tarafta maliyet artışımız var ama israfla gelen avantaj da o maliyeti karşıladı diyebiliriz. Yüzde 10 civarında bir katkı sağladı” dedi.

Yorulmaz, turistlerin bu uygulamadan oldukça memnun olduğunu da belirterek, “Böyle bir dönemde sosyal mesafeye dikkat edilerek bu işin uygulanması olumlu etki oluşturdu” diye konuştu.