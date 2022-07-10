Otellerin kasalarını soyan 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bazı otellerde yaşanan kasa hırsızlığı olayına karışan 2 şüpheli, yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirova Mahallesi'nde bulunan otellerde çeşitli tarihlerde meydana gelen kasa hırsızlığı olaylarına yönelik jandarma ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Timi ile Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT'ın yaptığı araştırmalar neticesi tespit edilen 2 şüpheli çalınan paralar ile birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.