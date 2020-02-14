Otellerin teknik personeline vektör tehlikesi anlatıldı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından, turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerin teknik personeline yönelik “Vektör Mücadelesi” eğitim semineri verildi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ev sahipliğinde yapılan seminerde Veteriner Hekim Ethem Örge, sinek ve kemirgenlerin sebep olduğu hastalıklar, bu canlıların hangi ortamlarda üredikleri ve korunma yollarını anlattı.

"Su birikintileri ortam sağlıyor"

Dünya genelindeki tüm enfeksiyon hastalıklarının yüzde 17'sinin vektörlerle bulaşan hastalıklardan oluştuğunu anlatan Örge, vektör canlıların sıcak iklim, durgun sular ve birikintilerin olduğu, rüzgarsız ve kuytu yerlerde ürediklerinin altını çizerek, “Dere, göl, gölet, sazlık, kanal, arıtma tesisi, bidon, konteyner, saksı altı, tekerlek, inşaat, foseptik, havuz, asansör boşluğu, motopomp, açık-kapalı alan ızgara, depo, kuyu, küvet, tekne, varil, çeşme, gübrelik, süs havuzu, su deposu gibi alanlar üremeleri için uygun ortamlardır.

Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, yakarca (tatarcık), pire, kene ve fare gibi vektörlerin insan sağlığını tehdit etmeyecek popülasyonda olması gerekmektedir. Bu canlılarla yapılan mücadelede ise mümkün olduğunca ilaçlamak yerine oluşmalarına sebep olan fiziki şartların ortadan kaldırılması büyük önem arz etmektedir. Üremeleri engellenmeyen vektörlerle yapılan ilaçlı mücadele ise maalesef çevreye ve doğaya zarar vermektedir” dedi.