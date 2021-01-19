Otizmli çocuğun darp edilmesi olayında kargocunun serbest bırakılmasına itiraz

Antalya'nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edilmesi olayına ilişkin, şüphelinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına otizmli çocuğun ailesinin avukatı tarafından itiraz edildi. Olaya ilişkin 3 farklı görüntüler geldiğini ve görüntüler sonrası savcılığın tekrar dosyayı değerlendirmeye aldığını ifade eden Çocukça Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz, “Bundan sonrasına artık adaletin vicdanına bırakıyorum.” dedi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde doğuştan otizmli 10 yaşındaki K.S. bahçede oyun oynarken, kargo çalışanı tarafından darp edildi. Aile güvenlik kameralarında çocuğunun darp edildiğini görünce polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kargo çalışanın emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Otizmli çocuğun kendisini cep telefonuyla görüntülediği için böyle bir eylem yaptığını savunan kargo çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“3 farklı açıdan güvenlik kamera görüntüleri geldi”

Çalışanın serbest bırakılmasına yönelik otizmli çocuğun ailesinin avukatı Çocukça Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz, itiraz etti. Savcılığın tekrar dosyayı değerlendirmeye aldığını açıklayan Oğuz, çocuğun psikolojisinin bu olaydan etkilendiğini ifade etti. Olayın 3 farklı güvenlik kamerasının daha ortaya çıktığını aktaran Oğuz, “İlk olayda 1 tane kamera görüntüsü vardı. Daha sonrasında kameranın 3 farklı açıdan görüntüsü geldi. Görüntüleri bizde inceledik. Kargo görevlisinin bir iddiası var. ‘Çocuk benim fotoğrafımı çekiyordu, kayda alıyordu o yüzden' diye. Görüntülerin hiç birinde böyle bir şey yok. Çocuk oynamak için sadece kargo görevlisine elindeki topu atıyor önüne doğru. O da ‘bu topu neden attın' diye sinirleniyor. Sinirle o topu alıyor uzak bir bölgeye atıyor. Daha sonrasında da çocuğu yakalıyor ve dövüyor. Olay tamamen bundan ibaret.” dedi.

“Yeni görüntüler sonrası savcılık dikkate aldı”

Yeni gelen görüntüler üzerine savcılığın itirazı dikkate aldığını kaydeden Oğuz, “Adalete güvenimiz tam. Tutuklamaya sevk edeceklerini düşünüyoruz. Bugün ya da yarın karar çıkacak bununla ilgili. Biz zaten hukuki takip ediyoruz. Dava sürecini de takip edeceğiz. Elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Fakat araştırdığımız zaman söz konusu kargo görevlisinin daha öncesinde 2017 yılında birde yaralamadan sabıkası var. Yine başka bir yaralama dosyasında kendisi mahkemeye intikal etmiş bir yaralama olayı var. Fakat şikayet ten vazgeçildiği için düşme verilmiş. Yani bu kişi birden fazla yaralama olayına karışmış. Böyle bir insanın böylesine kurumsal bir firmada nasıl çalıştığını gerçekten merak ediyoruz. Çünkü kurumsal firmalar işçi almadan önce mutlaka adli sicil kaydı sabıka kaydı istiyor olmaları lazım. Bu adamın sabıkasında yaralamadan kayıt gözüküyor. Bu insanlar hassas bölgelerde çalışıyorlar. Evimize, ofisimize geliyorlar, birçok insanla diyalog halindeler. Bununla ilgili de söz konusu firmadan bir açıklama bekliyoruz. Aynı gün işten çıkarmasını yaptılar tamam ama neticede elzem bir olay yaşandı” diye konuştu.

“Otizmli olduğunu fark etmemesi mümkün değil”

Kargo çalışanının ifadesinde otizmli olduğunu bilmediğini belirten Oğuz, “Kamera görüntülerinde çocukla uzun süre diyalog kuruyor. Çocuk önüne top atıyor oynamaya çalışıyor o süreçte çocuğun otizmli olduğunu fark etmemesi mümkün değil. Çünkü çocukla on saniye karşılıklı görüşseniz çocuğun yaşıtlarına göre akıl geriliği olduğu gözüküyor. Zaten bu yüzden ben şahsım adına çok üzüldüm. Görüntüleri de izledikten sonra kendisi ile oynamaya çalışan bir çocuğu neden döver neden darp eder, aklımız almıyor. Bundan sonrasına artık adaletin vicdanına bırakıyorum. Savcılarımız hakimlerimiz bu konuda sağduyulu olmaya davet ediyorum. Halkımıza gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bizde elimizden geleni bundan sonrasında yapacağız herkesin bilmesini istiyorum” dedi.