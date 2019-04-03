Otizmli çocuklar çevreyi eğlenerek öğrendi

Oyun ve eğitimin bir arada yürütüldüğü proje ile çocuklar toprak, doğa ve tarım hakkında bilgiler edindi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ‘Yeşeren Çocuklar Projesi, bu hafta otizmli çocuklar için düzenlendi. Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin otizmli öğrencileri, Yeşeren Çocuk Projesine katıldı, tarımı ve çevreyi eğlenerek öğrendi.

Çocuklar, BATEM'in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda domates fidesi dikti. Oyun ve eğitimin bir arada yürütüldüğü proje ile çocuklar toprak, doğa ve tarım hakkında bilgiler edindi. BATEM'den sonra Expo 2016 Antalya alanına gelen çocuklara, yeşeren çocuklar tepesinde turunçgil yetiştiriciliğinin tanıtımı ve fidan dikiminin uygulamalı yaptırılmasını gösterildi.

Çocuk Bilişim Merkezinde çeşitli simülatör ve teknolojik düzeneklerin gösterimiyle birlikte, domates, biber, patlıcan, kavun, hıyar, turunçgiller, tropik ve ıtri bitkiler ile ilgili bilgilerin yer aldığı roll uplar üzerinde öğrenilen bilgiler pekiştirilerek çocuklar bu bitkilerin tohumlarını bir arada görme şansı buldular.

Daha sonra planetaryumda gezegenlerin serüvenini izleme gösterisine katılan çocuklara, zaman tünelinde 5 ayrı salonda görsel ve işitsel sunumlar ile biyoçeşitlilik ve tarımın tarihi süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Son olarak ülke bahçelerinin gezilmesi sonrası tropik bitkilerin bulunduğu Expo serasını ziyaret eden çocukla, okullarına geri döndükten sonra katılım sertifikalarını alarak etkinlik son buldu.