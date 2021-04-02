Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şahıs tutuklandı

Antalya'da darp edilen kadına yardım etmek isteyen otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden ve MOBESE kayıtlarından tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüphelilerin görüntülerinin yansıdığı MOBESE görüntüleri izlenerek, yapılan araştırma neticesinde olaya karıştığı düşünülen 2 şüpheli tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri 2 şüpheli dün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler E.G. ve V.G. bugün savcılıkta alınan ifadelerinin ardından “Silahla Tehdit” ve “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan sorgularının ardından şüpheliler E.G. ve V.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadını darp edenlere müdahale etti, saldırıya uğradı

31 Aralık Çarşamba günü sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gören halk otobüsü şoförü Barış Aytar (30) aracını durdurup aşağı inerek kadını kurtarmış, ardından 2 şüphelinin bıçaklı tehdidine maruz kalmıştı. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Aytar, şahıslar hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, bıçaklı şüphelilerin E.G. ve V.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.