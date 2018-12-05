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Otobüslerden hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 otobüsün camını tornovidayla açmak suretiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 otobüsün camını tornovidayla açmak suretiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, Manavgat Yukarı Pazarcı, Sorgun ve Örnek Mahallelerinde meydana gelen araçlardan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Görevliler, 2 Kasım günü Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde otobüsün camının tornavidayla açılarak araç içerisinden 110 euro, 100 TL madeni para ve 50-60 dolar, 24 Kasım günü Örnek Mahallesi'nde otobüsün camının tornavidayla açılarak araç içerisinden 100 TL madeni para, 29 Kasım günü Sorgun Mahallesi'nde ticari taksinin camının tornavidayla açılarak araç içerisinden 65-70 euro bozuk paranın çalınması olayının şüphelilerini belirledi. Hırsızlık olayının şüphelileri olduğu belirlenen H.A, B.A. ve T.Ö. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince İbrahim Sözen Caddesi'nde yakalandı.


Yakalanan şahıslar hakkında yapılan incelemede; H.A.'nın "alkol ve uyuşturucu madde tesiri altındayken araç kullanma" suçundan arama kaydının olduğu, B.A. ve T.Ö.'nün ise kayıp olarak arandıkları tespit edildi.


Üzerlerinde çıkan paraları 3 ayrı araçtan çaldıklarını belirten H.A, B.A. ve T.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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