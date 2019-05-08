Otobüste 'Türklüğe hakaret' iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya'da özel halk otobüsünde çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın ile yolcular arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsün şoförü aracı durdurarak yolcuları indirip, hakaret ettiği iddia edilen kadını otobüse kilitledi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AU 0170 plakalı özel halk otobüsünde açık kalan kapı yüzünden S.Y. isimli kadın yolcu ve otobüs şoförü Cihan Ü. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında S.Y., "Türkleşmeyin. Türklüğünüzü belli etmeyin. Yobazsınız" dedi. Bunun üzerine S.Y. ile diğer yolcular arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför aracı durdurup polisten yardım istedi. Ardından diğer yolcuları dışarıya çıkaran sürücü Cihan Ü., inmek isteyen S.Y.‘yi ise otobüse kilitledi. Otobüsün penceresinden kaldırımdaki yolcularla tartışmaya devam eden S.Y.'yi olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs kapılarını açtırarak indirdi. S.Y. yolcuların yalan söylediğini belirterek, şikayetçi olacağını söyledi.

Ekipler, Zürih'te yaşadığı ve Antalya'ya tatile geldiği belirlenen kadın ile diğer yolcuları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.