Otobüsteki tedirgin haliyle yakayı ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kontrolü yapan Jardarmanın tedirgin halinden şüphelendiği yolcunun valizinde 730 gram Skunk Uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturmayı derinleten Jandarma , olayla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Hacıobası Yol Kontrol Noktasında yapılan kontrol esnasında Konya'dan Alanya istikametine gitmekte olan otobüs içinde 3.1 numarali koltukta bulunan Tahir B.isimli yolcunun tedirgin halleri Jandarma'nın gözünden kaçmadı. Jandarma personelinin şüphelinin valizinde yaptığı aramada 730 gram Skunk Uyuşturucu maddesi bulundu. Tahir B. gözaltına alınırken Jandarma soruşturmayı derinleşirdi. Manavgat İlçe J. K.lığı ekiplerince konunun detaylı araştırılması neticesinde 730 gram Skunk uyuşturucu maddesini Adem Ç. ve Kemal Ç. isimli şahıslara getirildiği, Adem Ç. ve Kemal Ç.'nin Side turizm bölgesinde iş yerlerinin olduğu tespit edildi. Kumköy J.Krk.K.lığı ve JASAT K.ligi ekiplerince şahısların iş yerine yapılan operasyon neticesinde her iki şüpheli yakaladı. Şüpheliler Adem Ç. Kemal Ç. ve Tahir B. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecekleri bildirildi.