Otobüsten çaldığı cep telefonunu satarken yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten çaldığı cep telefonunu satmak isteyen şahıs, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüsten cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi M.C.M.'yi (23) Tosmur Mahallesi'ndeki bir cep telefonu dükkanına çaldığı telefonu sattığı esnada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında farklı kişilere ait kimlik ile banka kartları ele geçirilirken, GBT sorgusunda ise 2 motosiklet hırsızlığı, 4 ayrı otomobilden ve 1 iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı ortaya çıktı. 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.