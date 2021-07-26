Otobüsün arkasında tehlikeli yolculuk otobüs şoförünün fark etmesiyle son buldu

Antalya'da patenli 3 çocuğun, belediye otobüsünün arkasına tutunarak yapmaya çalıştığı tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı. Otobüs şoförünün tepkisi ile sonlanan yolculuk, kazaya sebebiyet vermeden sona erdi.

Antalya'da akşam trafiğinin yoğun olduğu saatlerde belediye otobüsünün arkasına 3 patenli çocuk takıldı. Otobüs şoförü çocukları bir kaç kez aynadan görüp uyarmasına rağmen başarılı olamadı. Otobüs hareket ederken çocuklar yine otobüse yöneldiler. Bir süre sonra şoför durup korkutma amaçlı çocukların arkalarından kaçmayın diye bağırdı. Şoförün bağırması ile çocuklar patenleri ile birlikte kaçmayı başardı. Otobüs şoförünün tepkisi ile önlenen tehlikeli yolculuk, kazaya sebebiyet vermeden bitti.