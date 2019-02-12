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Otobüsün çarptığı Finlandiyalı turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otobüs çarpan Finlandiyalı turist hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otobüs çarpan Finlandiyalı turist hayatını kaybetti.


Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Davut A.'nın idaresindeki 34 EG 4333 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Finlandiya uyruklu Jouka Ensio Pulkkinen'e (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Finlandiyalı erkek turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Pulkkinen'i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Pulkkinen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Finlandiyalı turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza sonra sürücü Davut A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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