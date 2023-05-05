Otobüsün motorundan yola dökülen yağ, motosikletlileri hastanelik etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsün motorundan yola dökülen yağ, 2 motosikletin kaymasına ve sürücülerinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat Çevreyolu Köprüsü yakınlarında dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 AYP 605 plakalı motosiklet sürücüsü Merve Kardaş ve 07 BDP 172 plakalı motosiklet sürücüsü Semih Göktay Dadalı'nın kullandığı motosikletler dengelerini kaybedip yola savruldu. Kaza sonrası yaralanan sürücüler, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, M.D.'nin kullandığı 07 AKA 947 plakalı otobüsün, Manavgat Çevreyolu Köprüsü'ne yaklaşık 150 metre mesafede motor bloğunun patlaması sonucu yola yağ dökmesi nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Dökülen yağın başka kazalara neden olmaması için trafik uzun süre tek şeritten verilirken, yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.