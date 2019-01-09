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Otogarda sırt çantalı uyuşturucu sevkiyatı

Antalya’da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Güven Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri V.G'yi takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheli gerekli güvenlik önleminin alınmasının ardından durduruldu. V.G'nin sırt çantasında yapılan aramada 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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